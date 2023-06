Ag. Igor a VN: “Lascerà la Fiorentina, stiamo lavorando per la cessione”

Marcelo Mascagni in esclusiva conferma i rumors su Igor: sarà addio in estate con la Fiorentina

"Qualcuno sarà ceduto". L'ha detto Vincenzo Italiano a caldo dopo la finale di Conference League, l'ha ribadito Rocco Commisso due giorni fa. Il nuovo corso della Fiorentina, ancora sotto la guida del tecnico di origini siciliane, partirà da alcune addii. E oltre ad Amrabat, tra i papabili in uscita c'è anche Igor. Il brutto finale di stagione e le accuse lanciate dallo stesso Italiano a Praga facevano presagire ad una possibile separazione. Adesso arrivano le parole del procuratore di Igor che in esclusiva per Violanews.com ammette che si sta lavorando ad una cessione.