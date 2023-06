Fulham, tutto su Igor? “Acquisto decisivo per Marco Silva”

Le strade di Igor e della Fiorentina potrebbero seriamente dividersi nella sessione estiva di calciomercato che è alle porte. Il difensore brasiliano ha chiuso male la stagione e il club viola è disposto a valutare le eventuali offerte. Occhio in particolare alla Premier League e al Fulham. Secondo quanto scrive oggi l'Evening Standard, infatti, il club londinese vorrebbe puntare forte su Igor per sostituire il partente Adarabioyo. Ma non solo, perchè in seno al Fulham tiene banco anche la permanenza del tecnico Marco Silva, che interessa anche ad altri club, e l'acquisto del brasiliano della Fiorentina viene indicato come decisivo per accontentare le richieste dello stesso allenatore e convincerlo dunque a rimanere al Fulham.