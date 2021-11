Capello: “Fiorentina da Europa. Italiano? Per fortuna che ha copiato Gasperini”

Il tecnico parla anche di Vlahovic: "Ha un repertorio completo. Purtroppo non so se il suo futuro sarà in Italia, io me lo auguro"

Redazione VN

Fabio Capello ha parlato anche di Fiorentina nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Si parte con Vlahovic, queste le sue parole: "Ha una potenzialità unica, è molto giovane ma le qualità ci sono già. Forza, tiro... ha un repertorio completo. Purtroppo non so se il suo futuro sarà in Italia, io me lo auguro".

Capello continua dicendo la sua sulla prospettiva di vedere la Fiorentina inserirsi nelle posizioni che valgono l'Europa: "Sicuramente sì, ci sono squadre che hanno capito che il possesso palla praticato da Guardiola al Barcellona o al Bayern ci ha fatto perdere tempo. Menomale che in molti stanno copiando lo stile Gasperini, pressando e giocando in avanti. Tra questi ci sono Italiano della Fiorentina e Juric del Torino".