Vlahovic non vuole trasferirsi a gennaio. Juve? La Fiorentina punta all’asta

L'esperto di mercato: "Bianconeri molto caldi e avanti su Vlahovic, ma Fiorentina spera nell'asta internazionale visto gli estimatori esteri"

Diviso tra gol e mercato, almeno fino a gennaio. Dusan Vlahovic , reduce dalla strepitosa tripletta messa a segno ieri contro lo Spezia, continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. Le ultime sul suo futuro vengono fornite su Twitter dall'esperto di mercato Nicolò Schira : "Al di là delle voci degli ultimi giorni Vlahovic non ha intenzione di lasciare la Fiorentina a gennaio. Il piano del goleador serbo resta quello di muoversi in estate. Prima, infatti, Dusan vuole cercare di riportare in Europa la Viola. A suon di gol".

Schira ha poi commentato l'ipotesi di vedere l'attaccante serbo con la maglia bianconera della Juventus: "La Juventus come anticipato in tempi non sospetti si è mossa da tempo per prenderlo in estate e ha messo sul piatto un quinquennale da 6 milioni a stagione. Bianconeri molto caldi e avanti su Vlahovic, ma Fiorentina spera in un’asta internazionale visto che ha estimatori esteri".