Calamai: “Innamoramento totale fra Barone e Prandelli. I giocatori non hanno più alibi”

Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “C’è stato un innamoramento totale tra Barone e Prandelli. E questo è importantissimo perché insieme a Pradè sono le anime operative della Fiorentina, la quotidianità. Condividono la stessa visione di calcio, ma si sono piaciuti anche per la sensibilità che anima questo club. Il ritardo nell’addio di Iachini era dovuto anche all’imbarazzo di dover salutare un allenatore che la Fiorentina doveva ringraziare per quello che aveva fatto la scorsa stagione. Ora a Prandelli serve anche un po’ di fortuna, deve trovare nei risultati quella forza che al momento non ha nel contratto.

Prandelli in questo momento è importante perché non ci sono più alibi per i calciatori. Da due anni questo gruppo ha sempre avuto le spalle coperte: prima i Della Valle, poi Montella e Iachini, ma con Prandelli questo giochino non funziona. Ora tocca a loro. E Barone l’ha detto in modo chiarissimo nell’intervista uscita oggi (LEGGI). Campo? Non mi aspetto rivoluzioni perché avrà il gruppo al completo solo nelle ultime 48 ore prima della gara contro il Benevento. Dalla partita successiva vedremo sicuramente qualcosa in più di suo”.