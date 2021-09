Calamai: “Caso Vlahovic porta tre problemi. Allarme poteva scattare prima”

"Mi auguro che non si sia dato troppo credito al gioco del rinvio"

"L'esperienza mi ha portato a capire che non tirava buona aria. A Moena il messaggio che passava era che mancava veramente poco all'arrivo della fumata bianca. Se questa firma non è arrivata al fronte di un'offerta clamorosa, scatta l'allarme. E' grave perchè tocca un ragazzo come Vlahovic che mi ha conquistato per classe e per educazione. Lui oggi crea un grandissimo problema, di tre tipi: il primo è creare una turbativa oggettiva in una macchina che sta volando. Due: dà un messaggio non positivo all'interno dello spogliatoio. Terzo aspetto: se Dusan non allunga il contratto, la valutazione si svaluta del 30-35%. C'è un danno tecnico sì, ma anche economico. E' un peccato, sembra quasi una maledizione: è impossibile godere con questa squadra. Ma c'è da dire che la società ha fatto il massimo che doveva fare, l'unica errore della Fiorentina può essere stato quello di credere fermamente alle parole del serbo. Mi auguro che non abbiano dato troppo credito al gioco del rinvio... L'allarme di Commisso di oggi doveva diventare operativo un mese quando l'agente del calciatore era in città. Adesso non è tutto da buttare, Vlahovic deve giocare fino alla fine della stagione. Poi occorre prendere un grande bomber e passare la palla al giocatore: o ci porti i soldi o stai in panchina tutta la stagione"