FOTO – Vlahovic, pausa caffè con Ristic. L’agente del serbo è a Firenze

A Firenze per parlare di rinnovo? Intanto Ristic si gode un po' Firenze insieme al "suo" Dusan Vlahovic

La Fiorentina lo ha tolto dal mercato, e adesso la società viola punta decisa al rinnovo di Dusan Vlahovic. Sarà per questo che a Firenze è sbarcato l'agente dell'attaccante serbo, Darko Ristic. Se il n° 9 viola ha momentaneamente cancellato i profili social per restare concentrato, il procuratore ha pubblicato una foto in città con il suo assistito durante una pausa di relax insieme ad un buon caffè.