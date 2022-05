Cagni: “Fiorentina, non mi spiego questi cali. Forse è un problema fisico”

Il tecnico: "I bianconeri non sono al meglio, ma è una sfida difficile. La Fiorentina deve fare una prestazione eccezionale"

Il tecnico Luigi Cagni ha parlato anche della corsa all'Europa e Conference League nel corso dell'intervista rilasciata a tmw radio. Queste le sue parole: "Sarà un bel finale anche questo. Per me rimane fuori la Viola. L'Atalanta poi ha l'Empoli, la Fiorentina ha la Juve invece".

Cagni chiude concentrandosi sulla sfida del Franchi: "I bianconeri non sono al meglio, ma è una sfida difficile. La Fiorentina deve fare una prestazione eccezionale di cui è capace. Non so da cosa dipendano questi cali. Italiano ti dà la carica, forse è solo un aspetto fisico".