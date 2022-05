Bucciantini: “Piatek o Cabral? Nessuno dei due. Ikoné, non sono sorpreso”

Una suggestione di formazione interessante

"Per certi versi è bello giocarsi tutto contro la Juventus, grande partita per un grande traguardo. Però ci sono problemi di organico e di stanchezza. Ikoné? La sua media gol era scarsa anche prima, nessuno si sorprenda se non segna. Bastava una vittoria fra Udinese, Sampdoria e Salernitana ed eravamo già in Conference come minimo, ma adesso c'è un big match e storicamente in queste partite vediamo una Fiorentina grintosa. Manca anche l'esperienza in questo tipo di situazioni. Quando ci sono poche energie c'è bisogno di un evento che te le faccia ritrovare: con la Juventus abbiamo la certezza che tutto verrà lasciato sul campo. Italiano? Deve lavorare più sulla testa che sul fisico a questo punto, snaturarsi non ha senso per come siamo fatti noi. Piatek o Cabral? Nessuno dei due. Giocherei con Saponara, Gonzalez e Ikoné, per levare l'osso ai forti centrali bianconeri".