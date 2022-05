Paci: “Non capisco chi ce l’ha con Italiano. Juve? Mettono i giovani, è peggio”

"Nessuno è stato deludente, nemmeno Commisso"

"I giocatori della Fiorentina sono giovani, manca personalità ma questa la si può trovare con i calciatori esperti. Non capisco perché in molti ce l'abbiano con Italiano, fino a ieri era una festa pazzesca dopo la Roma, non c'è equilibrio e sarebbe bello ritrovarlo. Fiorentina-Juventus? Andare in Europa così sarebbe dolce. Allegri metterà qualche giovane che vorrà mettersi in mostra, che forse è pure peggio. Per me nessuno è stato deludente, dai giocatori al presidente, sul quale ero un po' titubante".