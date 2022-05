Carnasciali pessimista: “A oggi vedo la Fiorentina fuori dall’Europa”

L'ex viola: "C'è da capire cosa sta succedendo nella testa dei giocatori. Spero che i viola vincano con la Juventus ma è dura"

Daniele Carnasciali , ex terzino viola, è intervenuto ai microfoni di tmw radio dicendo la sua sul momento della Fiorentina: "Le ultimi 10-12 partite della Fiorentina sono da alti e bassi continui. E' da capire cosa succede nella testa dei giocatori".

Carnasciali prosegue: "Con la Sampdoria la gara era particolare, perché giocata contro una squadra già salva, si sperava di trovarla già in vacanza. E invece ha giocato tranquilla, facendo una prestazione libera di testa. Spero che i viola vincano con la Juventus ma è dura. Per fare il salto in avanti il prossimo anno, Italiano dovrà lavorare su certi aspetti. Ad oggi comunque vedo la Fiorentina fuori dall'Europa".