Vlahovic: “Nemmeno mio padre avrebbe fatto ciò che Prandelli ha fatto per me”

Un'altra manifestazione di gratitudine all'ex allenatore della Fiorentina

“Vlahovic, non finisce qui” è il titolo del libro di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, nel quale si trovano anche molti particolari sulla trattativa fra la Fiorentina e la Juventus , con alcuni passaggi che non sono mai stati raccontati. All'interno, sappiamo grazie a delle anticipazioni del quotidiano, si trova anche un virgolettato dell'attaccante serbo:

“Mio padre un giorno mi ha confidato: se l’allenatore della Fiorentina fossi stato io in persona, non avrei fatto tutto quello che ha fatto Prandelli per te”.