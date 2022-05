Antognoni: “ACF, ormai si è rotto qualcosa. Nel club ho trovato degli ostacoli”

L'Unico 10, nonostante la separazione con la società, ha u sogno nel cassetto: "Lo Scudetto per Firenze, la città se lo meriterebbe"

Oltre a ricordare alcuni episodi del suo passato alla Fiorentina, Giancarlo Antognoni, nel corso dell'intervista rilasciata a Il Tirreno, è tornato a parlare anche dell'attualità e della sua separazione dalla società viola. Queste le sue dichiarazioni: "Prima andavo allo stadio, ora non più. Non mi piace comunque mettermi sotto la luce dei riflettori. Io mi sono comportato come sempre nella mia vita, ma in casa Fiorentina ho trovato degli ostacoli. Ne ho preso atto, tutto qui. Sicuramente non verrò richiamato per ricoprire altri ruoli, ormai si è rotto qualcosa. Io vado avanti per la mia strada, mi ripaga l’affetto della città".