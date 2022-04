Cecchi Gori: “Scudetto rimpianto più grande. Antognoni? Divorzio evitabile”

Ex viola: tutte le notizie

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina si trova in questi giorni a Firenze, ed ha commentato l'attualità in casa viola

Redazione VN

Vittorio Cecchi Gori è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana. L'ex presidente della Fiorentina si trova in questi giorni a Firenze, dove ha ritrovato Giancarlo Antognoni:

Emozione di tornare a Firenze? Rimpiango un po' di venirci troppo di rado, ritrovo sempre l'affetto dei fiorentini. Fallimento? Non doveva accadere quella storia, tutto il resto è stato bello. Non c'è stato il modo di rifarsi purtroppo. Antognoni? Si poteva evitare il divorzio, Giancarlo è una colonna che ha nell'anima solo la Fiorentina, era meglio non privarsi della sua presenza come consigliere. Commisso? Sulla proprietà non devo mettere bocca, non tocca a me. La squadra, invece, è il primo anno che va abbastanza bene. La mia era una grande squadra, alcune occasioni le abbiamo perse per poco, sia a livello europeo che di scudetto. Il mio rimpianto più grande è quel campionato perso dal Milan, sul filo di lana. Tornare a Firenze? E' una città diversa da tutte le altre, c'è qualcosa di familiare che ti fa stare veramente bene.