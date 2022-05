Sconcerti: “Samp? Ci sono rimasto male. Antognoni? Abbiamo fatto pace”

Le vicende del passato e il presente della Fiorentina secondo Mario Sconcerti

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista ed ex dirigente viola Mario Sconcerti è tornato sulla serata di ieri sera ed in particolare sul rapporto con Giancarlo Antognoni: "Ieri è stata una serata splendida, ho fatto la pace con Antognoni o almeno credo. Gli ho chiesto se fosse finita, mi ha detto di sì e ci siamo abbracciati. Quindi mi sono riconciliato anche con me stesso, sono tornato a sentirmi giovane e vincente come non mi capita più".