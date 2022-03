Cabral: “Sono calmo, so che il mio momento arriverà. A Firenze sarò felice”

L'attaccante brasiliano racconta la sua esperienza a Firenze: "Ho già segnato un gol, ma è solo l'inizio..."

Duecento partite tra i professioni con la gara contro il Bologna e un'avventura, quella alla Fiorentina, che speriamo possa decollare al più presto. Arthur Cabral ha parlato brevemente del suo momento in viola a Lance!, queste le sue dichiarazioni: "Sono molto felice per questo traguardo (le 200 presenze tra i professionisti, ndr), è molto importante per me. So che avrei potute farne di più in carriera, ma è comunque un motivo per festeggiare considerando dove sono e la mia età. Sono molto felice del mio momento ma è solo l'inizio".