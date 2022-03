Cabral non può che migliorare. E contro il Bologna c’è un dato che lo premia

Cabral, spiega il quotidiano, secondo una speciale rilevazione dei dati della Lega è stato addirittura il più sorvegliato dalla retroguardia avversaria

Vincenzo Italiano sulle qualità dell’ex Basilea è sicuro e per questo insieme allo staff tecnico è sicuro sta insistendo su movimenti e carichi di lavoro per una sorta di ’corso accelerato di Italiano’, inteso come pensiero di gioco e anche di lingua. E, se per la seconda ci vorrà un po’ di tempo, per il primo aspetto Cabral avrà anche l’opportunità di un corso intensivo sfruttando la pausa per le nazionali, più lunga del normale. Perfetta per poter lavorare a Firenze assimilare sempre meglio movimenti e suggerimenti relativi ai meccanismi viola. Ecco perché Cabral non può che migliorare. E se lo dice Italiano, bisogna credergli