LIVE – Italiano: “Vogliamo tornare a gioire. Felici per Jack”. Sugli esterni…

La conferenza stampa del mister alla viglia di Fiorentina-Bologna

Redazione VN

Vincenzo Italiano prende la parola dalla sala stampa "Manuela Righini", all'interno dello stadio Franchi. Il tecnico gigliato ha risposto alle domande dei giornalisti, nella conferenza alla vigilia della partita di domani contro il Bologna (fischio d'inizio ore 12:30)

Sulla squadra: "Ci siamo allenati dopo tanto avendo a disposizione una settimana intera. Abbiamo lavorato bene, siamo al completo. Abbiamo fatto tutto per cercare di ripetere le prestazioni delle ultime gare. Bonaventura ha sempre fatto tutto insieme agli altri. Eravamo fiduciosi riguardo al ricordo ed è andato bene. Siamo felici di averlo a disposizione."

Sul Bologna: "Somiglia a quella dell'andata dove noi cercavamo continuità e volevam tornare alla vittoria per rimanere nelle zone dove ci troviamo adesso. Lì abbiamo reagito bene e atto una grande paetita dove abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo bisogno di tornare a gioire , vincere e dare un segnale a noi stessi dopo i tre risultati negativi. Il Bologna è una squadra che ha sempre qualcosina da tirare fuori. Dà noia a tante squadre e nel momento in cui è in difficoltà ha saputo tirarsi fuori vincendo con lo Spezia.. E' una squadra temibilissima, può fare gol in tutte le maniere, Arnautovic un campione. Come tutte le partite, massima attenzione: servirà approcciare al meglio. Giocano in casa, dovremo sfruttare il sostegno del nostro pubblico

Sugli esterni offensivi: "Per convincerli dovremo chiamarli attaccanti: Devono pensare di essere calciatori che se a fine partita non hanno il fatto di essere decisivi, può essere una paartita negativa. Devono aumentare la loro presenza in zona gol. Ottenendo questo possiamo ambire a qualcosa d'importante."

Aggettivi: "Fiorentina concentrata, aggressiva e concreta. Queste devono essere le qualità in questo preciso momento per quanto riguarda noi che arriviamo da partite in cui non abbiamo raccolto"