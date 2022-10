Cabral bocciato da Italiano: il treno è già passato?

Rischia di essere una delle ultimissime occasioni, quella di stasera, per Arthur Cabral (se arriverà a gara in corso). Dopo un'inizio di stagione da alter ego di Jovic, praticamente alla pari, nell'ultimo mese è finito ai margini nella Fiorentina. Vincenzo Italiano sembra aver sciolto il dualismo in favore del serbo e per il brasiliano sono rimaste le briciole. L'ultima gara da titolare risale al 15 settembre, Basaksehir-Fiorentina, con la sostituzione avvenuta all'intervallo. Nelle successive 4 partite ufficiali, Cabral ha collezionato solo due spiccioli di partita per 15' complessivi. E anche stasera Cabral parte dalla panchina.