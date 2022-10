Fiorentina-Hearts, formazioni ufficiali: torna Nico, ancora out Cabral e Venuti

Giornata numero 4 della fase a gironi della Conference League. Al Franchi di Firenze arrivano gli scozzesi degli Heart of Midlothian, battuti dai viola per 3-0 la scorsa settimana a Edimburgo. Queste le scelte dei due allenatori per la gara che inizia alle 18,45. Italiano ritrova Milenkovic e Nico Gonzalez dal 1', a destra in difesa si rivede Terzic, davanti ancora Jovic. Ennesima bocciatura per Cabral (e per Venuti).