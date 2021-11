C. Pin: “Vlahovic? Commisso si è comportato come un padre di famiglia con lui”

L'ex viola parla di Vlahovic e aggiunge sulla cura Italiano: "E' cambiato lo spirito di squadra, ho visto fin dall'inizio un gruppo più coeso"

L'ex viola Celeste Pin è stato intervistato da tmw radio in merito alla partita di sabato prossimo tra Juventus e Fiorentina ma non solo. Queste le sue dichiarazioni: "La gara è sentita da entrambe le parti. Per Firenze è la partita dell'anno, c'è tensione massima e se ne parla già dal lunedì. E' una rivalità storica anche se sono in ballo valori diversi. La Fiorentina arriva a questa sfida con tre punti in più in classifica ed è qualcosa di anomalo".