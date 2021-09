Buone notizie per Italiano: Amrabat e Maleh sono già rientrati a Firenze

I due centrocampisti della Fiorentina saranno già in campo oggi pomeriggio per l'allenamento della squadra. Saranno entrambe a disposizione di Italiano per Bergamo

Redazione VN

Inizia a recuperare pezzi in vista di Bergamo il tecnico viola Vincenzo Italiano. Secondo quanto riporta Radio Bruno, infatti, Sofyan Amrabat e Youssef Maleh, reduci dalla perentesi con il Marocco tutt'altro che banale, sono rientrati a Firenze tra ieri sera e stanotte.

I due centrocampisti della Fiorentina saranno già in campo oggi pomeriggio per l'allenamento della squadra e saranno regolarmente a disposizione per la gara in programma sabato sera in casa dell'Atalanta.