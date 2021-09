Il Marocco ha lasciato la Guinea, Amrabat e Maleh evacuati senza conseguenze

Come vi abbiamo raccontato i calciatori della Fiorentina Amrabat e Maleh si sono ritrovati protagonisti a loro malgrado di una bruttissima parentesi politico-militare in Guinea. Paese precipitato nel caos per un tentativo di colpo di Stato...

