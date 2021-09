Colpo di stato in Guinea: Amrabat e Maleh chiusi in un albergo

Situazione molto preoccupante in Guinea dove pare sia in atto un colpo di Stato che blocca in albergo i nazionali del Marocco tra cui anche i viola Amrabat e Maleh.

Redazione VN

I giocatori della Fiorentina Sofyan Amrabat e Youssef Maleh sono chiusi in un hotel con il resto della squadra marocchina a causa di un colpo di stato militare avvenuto in Guinea. Il gruppo del Marocco si trova nella capitale Conakry in vista della prevista gara di qualificazione ai Mondiali 2022 contro la Guinea in programma lunedì sera. Alla luce di questi avvenimenti sembra piuttosto improbabile che la partita possa giocarsi poiché oggi un gruppo di soldati ha annunciato di aver deposto il governo con un colpo di stato.

Ci sono state ore di pesanti spari vicino al palazzo presidenziale di Conakry, che si trova proprio di fronte all'hotel dove alloggia la squadra marocchina. La situazione comunque rimane poco chiara, poiché il ministero della Difesa insiste a dire che il tentativo di colpo di stato è stato "contenuto e respinto", ma un video mostrava i soldati ribelli con il presidente Alpha Condé. Altre fonti fanno sapere che al momento i calciatori marocchini sono al sicuro e appettano di poter rientrare con un aereo messo a disposizione dal re del Marocco