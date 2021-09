Colletta di 9 club europei per riportare colombiani e cileni: c’è Pulgar

Nove club europei si son messi d'accordo per riportare in anticipo, con un volo charter, i propri giocatori cileni e colombiani

Come scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono 5 club italiani protagonisti nell'alleanza creata per riportare in tempo i giocatori cileni e colombiani dalle nazionali. Tra queste squadre c'è anche la Fiorentina per Erick Pulgar. Nella giornata di domani, alle ore 18:00, verrà giocata Colombia-Cile per la qualificazione al Mondiale in Qatar. In condizioni normali, ovvero usando voli linea, i giocatori non rientrerebbero in tempo per giocare la partita di campionato per le proprie rispettive squadre. Quindi è stato organizzato dai club europei, un volo organizzato con atterraggio a Parigi per riportare tutti i giocatori in Europa già nella giornata di venerdì. Da lì poi, la compagnia si scioglierà con ogni giocatore diretto verso la propria città per cui gioca.