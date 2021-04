Bucciantini sul toto-allenatore: “Tanti nomi, ACF non sa accontentarli”

Così il giornalista a Radio Bruno che ha commentato tanti temi su presente e futuro della Fiorentina

"La Coppa Italia Primavera è un trofeo importante ma io dal settore giovanile voglio calciatori di valore, non coppe. Prossimo allenatore Viola? Si è parlato anche di Bielsa, profilo interessante. Questo tema però deve essere affrontato con grande cautela. Firenze in questo momento non ha grande appeal, se girano tanti nomi significa che non riesci ad accontentarli . Gattuso, De Zerbi, sono tutti allenatori che vogliono un determinato tipo di giocatori e chiedono garanzie in questo senso. Ma la dirigenza oggi deve prendere una decisione dopo tre anni complicati. Deve scegliere un'idea di calcio e, di conseguenza, i calciatori adatti .

Juric? Era il nome perfetto lo scorso anno ma prevalse la gratitudine verso Iachini o qualche idea strampalata come dare la squadra a De Rossi. Insieme a Gattuso e De Zerbi sono i nomi che entusiasmano di più, mi piacerebbero tutti e tre. Bisogna togliere un equivoco da questa squadra che è assemblata male. La Fiorentina deve acquistare calciatori che hanno qualità e offrono intensità di gioco. Due caratteristiche che mancano alla squadra gigliata. Il prossimo anno presuppone scelte forti da parte di Commisso. Serve anche valutare se un calciatore come Ribery sia o meno una priorità, per quanto gli siamo tutti molto grati. Kouamé? La Fiorentina ci ha creduto ma non trova un sistema di gioco per collocarlo in campo. Chi acquisterei io per la prossima stagione? Berardi, De Paul e Tomiyasu."