LIVE! Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Lazio: le formazioni, due sorprese viola

Al "Tardini" viola, campioni in carica dal 2019, e biancocelesti si sfidano in gara unica

Ci siamo. Alle 18 allo stadio "Ennio Tardini" di Parma andrà in scena Fiorentina-Lazio, finale di Coppa Italia Primavera. Una finale non inedita, visto che viola e biancocelesti si contesero il trofeo già nel 2014, con la squadra di Simone Inzaghi che s'impose nettamente su quella di Leonardo Semplici nella doppia finale. La Fiorentina arriva all'atto finale del torneo da campione in carica delle ultime due edizioni, dopo aver eliminato Milan, Juventus e Genoa durante il percorso. La Lazio, invece, ha iniziato dal primo turno e ha eliminato Cosenza, Napoli, Atalanta, Inter e Verona. Oltre che per la posta in palio, sarà una partita speciale anche per il comune ricordo di Daniel Guerini, tragicamente scomparso lo scorso 24 marzo: il diciannovenne faceva parte della rosa biancoceleste e aveva vestito la maglia viola tra l'agosto 2018 e il gennaio 2020.