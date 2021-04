Fiorentina-Lazio, una finale nel ricordo di Daniel Guerini: l’iniziativa

Il diciannovenne, tragicamente scomparso lo scorso 24 marzo, sarà ricordato dagli ex compagni di squadra prima della finale di Coppa Italia Primavera

Oltre che per la posta in palio, visto che è la finale di Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Lazio sarà una partita speciale anche per il comune ricordo di Daniel Guerini, tragicamente scomparso lo scorso 24 marzo: il diciannovenne faceva parte della rosa biancoceleste e aveva vestito la maglia viola tra l'agosto 2018 e il gennaio 2020.