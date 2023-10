Bucciantini lancia la Fiorentina: “Può lottare per la Champions League”

Senza la partita con l'Inter i viola sarebbero la seconda difesa del campionato. Poi i due gol con il Lecce andrebbero evitati, ma parliamo di una squadra che subisce poco per come vuole giocare, è molto compatta. Beltran è una seconda punta? Allo Spezia Italiano aveva Gyasi che in qualche modo faceva la seconda punta a Nzola.

Il giornalista di Sky ha poi commentato così le rotazioni del tecnico: "Italiano si prende il rischio di far giocare più giocatori perché ha bisogno di allargare la schiera di titolari. Non si possono aspettare le situazioni di emergenza per buttare nella mischia qualcuno, Lopez è un po' indietro di conoscenze, Mandragora e Duncan vengono alternati per essere sempre pronti entrambi. Io sono dell'idea che le coppe europee rendono forti le squadra. Essere protagonisti in Europa migliora i giocatori, poi secondo me la Fiorentina potrebbe anche lottare per la Champions quest'anno, dipenderà anche dai risultati delle altre".