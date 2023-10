La Fiorentina ritrova un'altra giovane pedina dello scacchiere. Infatti, come è possibile vedere dall'immagine, Niccolò Pierozzi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio rimediato durante la preparazione che lo ha costretto a stare fermo per tutto questo tempo. Reduce da una grande stagione in Serie B, non sarebbe sicuramente male per Italiano avere un'alternativa come lui per la fascia destra, visto anche il lungo infortunio di Dodo.