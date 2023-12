Bucciantini: “Giusto far giocare Nico. Meglio dell’anno scorso ovunque”

Esterni? "Numericamente sei a posto. Non era facile vendere innanzitutto, oltre a comprare dei sostituti. La coppia Gonzalez e Ikonè non era male assortita, poi il francese gioca al di sotto delle prestazioni anche rispetto a quanto fatto l'anno scorso. Brekalo non sta sfruttando l'occasione, non ce la fa a conquistarsi il posto. Si fa preferire Sottil che è più dentro la partita. Ikonè? Al massimo della condizione ci arrivi coi minuti, lui è tornato in gruppo di qualche settimana, gli serve giocare. Adesso arriva un mese in cui la Fiorentina deve fare i punti e gli servono i goal degli attaccanti, adesso tocca a loro. Gli dai un'altra possibilità, Italiano li ha trascinati e ora loro devono ripagare questa fiducia".

Italiano? "A volte leggo delle critiche che sono idiote. È lui che ci ha risollevato, ha cambiato il nostro destino. Non è un comunicatore abile come Mourinho che ha creato un popolo, con nemici tutto intorno. Però Italiano allena e sa allenare. Non serve che sappia comunicare meglio, ma un popolo che lo sostiene".

Champions? "Sei lì e stai lottando, considerando anche la possibilità che anche il quinto posto possa valere la qualificazione. Non mi lamenterei nel caso ci qualificassimo con una squadra che non è all'altezza, per qualcuno. Anzi, a maggior ragione ci sarebbe da festeggiare. Siate giusti nel valutare questa squadra che in campionato è pari alla Roma e davanti all'Atalanta".

Christensen? "Ha uno sguardo che a confronto Hannibal Lecter sembrava Bambi (ride ndr.). Me lo fa stare simpatico, ci ha dato l'idea che fossimo forti ieri, ha fatto una doppia parata notevole. Eravamo stati frettolosi nel valutarlo come non all'altezza. Ha fatto due partite importanti e senza alcune parate prendevi un goal che poteva costare caro nelle due competizioni".

