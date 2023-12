La lezione di Oliver e Luca…e il valore di chi allena

Il lavoro paga

“L'anno scorso ero in difficoltà ma soltanto per colpa mia. Non ero pronto per giocare, sotto nessun punto di vista, poi col lavoro quotidiano sono riuscito a conquistarmi il mio spazio e adesso continuo a spingere per non smettere di migliorare”. Aveva parlato così Ranieri, alla vigilia. Parole che in molti, anche tra i suoi compagni, dovrebbero imparare a memoria. Ed ogni riferimento a chi proprio non riesce a ingranare (Brekalo, Ikonè, in parte Beltran, Mandragora) non è puramente casuale. In fondo, è la stessa lezione che Vincenzo Italiano va ripetendo fin dal giorno del suo arrivo a Firenze. Quella secondo la quale chi “spinge forte avrà sempre una possibilità”. Luca lo ha fatto e oggi, probabilmente, è il difensore più affidabile della Fiorentina. Stesso discorso per Christensen. Detto che serviranno ancora tempo ed altre conferme prima di potersi dire certi di aver trovato un portiere di livello, è giusto quantomeno sospendere (ed in parte correggere) il giudizio negativo che in tanti (io per primo) ne avevano dato dopo le prime, difficili, prestazioni. La sua storia tra l'altro ne racconta un'altra: investire sulle risorse umane, ed in questo caso sullo staff, è sempre una buona idea.