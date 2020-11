Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista per Sky Sport, ha parlato brevemente anche del prossimo impegno in campionato che attende la Fiorentina: la trasferta di San Siro contro il Milan. Queste le sue parole: “La Fiorentina in questo momento è angosciata, la partita contro il Milan arriva nel momento migliore per ritrovare un po’ di spensieratezza perché la squadra non ha niente da perdere”.