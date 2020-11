Di Chiara: “Benevento? Se avessimo perso così ai miei tempi…”

L’ex viola Alberto di Chiara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

La cosa importante è cercare di ritrovare lo spogliatoio, l’atteggiamento. La squadra è apparsa lontana anni luce da come dovrebbe essere questo momento. Vedi il Benevento che nonostante qualche lacuna tattica si è unita per raggiungere l’obiettivo. Prandelli dovrà formare un gruppo compatto, come fece Iachini lo scorso anno all’inizio della sue gestione. Mi è sembrato di vedere un Ribery svogliato e tanti giocatori vengono sopravvalutati che credono di essere arrivati. La società deve compattarsi, la Fiorentina deve esser un punto di arrivo e in questo momento non viene considerata. Ho visto i giocatori uscire dal campo con una sorta di superficialità nonostante la pesantissima sconfitta contro una neopromossa. Se ai miei tempi perdevo in casa col Benevento non sarei stato così sereno e tranquillo