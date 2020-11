L’opinione: “Sembra che i giocatori non siano orgogliosi di rappresentare la Fiorentina”

Al Pentasport di Radio Bruno Toscana è intervenuto il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti. Ecco la sua opinione riguardo la partita di ieri:

E’ un problema di testa, Prandelli si era presentato puntando sul senso di appartenza. Ieri abbiamo visto tutt’altro, sembrava che i giocatori non fossero orgogliosi di rappresentare il club. Questo è un problema serio e deve essere risolto il prima possibile. La società deve fare chiarezza, perchè il malessere interno che si è creato non si maschera con l 3-5-2 o 4-3-3. Abbiamo visto una Fiorentina senza ambizione, a cui è bastato un Benvenento ben organizzato nelle ripartenze per mettere a nudo tutte le fragilità. Ribery? L’atteggiamento è abbastanza significativo da settimane. Pezzella e Milenkovic hanno in scadenza nel 2021, ma in Serie A non sono gli unici. Guardate Donnarumma, Mkhitaryan stanno fornendo prestazioni significative. Il fatto è che ogni rosa sembra più squadra della Fiorentina. I viola devono chiudersi in una stanza tutti insieme e capire cosa c’è che non sta funzionando.