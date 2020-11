Cecchi: “La Fiorentina di ieri è inspiegabile. Vlahovic? Metta da parte la superbia”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di oggi; di seguito un estratto delle sue parole:

La Fiorentina di ieri la riassumerei in tre aggettivi: stanca, senza anima e senza idee. Ieri i viola hanno corso poco e male e questo è un problema che va avanti da tempo. A livello di gioco, il terreno è stato reso arido da troppi mesi di non calcio per ricevere le istruzioni di Prandelli. E’ inspiegabile la Fiorentina che abbiamo visto ieri. Viene il dubbio di aver sopravvalutato la rosa, ma fino all’85’ di San Siro questa sembrava una squadra vera. Non voglio pensare che questa rosa prenda una lezione di calcio dal Benevento, ma riconduco tutto ad un problema di testa. Ieri per 40′ ho visto una Fiorentina più organizzata, che arrivava sulla trequarti senza essere incisiva. Questa squadra si appoggia soltanto su Ribery e quando questo viene a mancare la squadra si perde. Pradè? E’ inevitabile che dopo aver licenziato due allenatori, le pagelle verranno fatte sul ds. Ogni uomo di calcio deve essere misurato per quello che fa. Se il primo anno aveva la discriminante della situazione caotica in cui s’era trovato. Adesso ha avuto il tempo di maturare delle scelte, e se queste sono quelle viste in campo ieri, dovrà essere valutato da chi deve.