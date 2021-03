Bucchioni: “Della Fiorentina attuale ne salvo 5. Eysseric deve andare via”

Enzo Bucchioni, ospite di A Pranzo col Pentasport, ha detto la sua sul momento della Fiorentina:

Viola Park? Questa vicenda è lo specchio del nostro paese che è costantemente bloccato. Sul progetto sportivo? A Commisso sono arrivati giustamente tanti elogi per l’entusiasmo ed i fondi che ha portato ma adesso è lecito domandarsi cosa sia andato storto se la Fiorentina lotta per la salvezza nelle ultime stagioni. Mercato? I giocatori rendono in base al contesto. Guardate Amrabat di Verona rispetto a quello di Firenze. Serve un progetto tecnico e serve acquistare calciatori funzionali. Chi confermare per la prossima stagione? Secondo me dopo due anni così serve cambiare aria e tanti giocatori vanno mandati via. Eysseric, per esempio, deve andare via. Vanno risolti i casi nello spogliatoio, altrimenti non riparti. Rispetto ai calciatori di oggi penso ne potrebbero rimanere 5-6. Questa squadra ha tante negatività che devono essere eliminate. Non aspettiamoci miracoli però, alla Fiorentina serviranno almeno due anni per rinascere.