Amrabat ha toccato il fondo, adesso può solo invertire la rotta

L’edizione odierna di Repubblica Firenze si concentra su Sofyan Amrabat nella sua parabola con la maglia viola, che lo ha portato fino ad essere protagonista in negativo. L’acquisto perfezionato grazie alla forte volontà del presidente Commisso non gira alla perfezione nel centrocampo della Fiorentina come invece faceva in quello del Verona, che poi tra l’altro è riuscito a fare a meno del marocchino. Castrovilli ha fatto le spese del malfunzionamento degli ingranaggi in mediana contro lo Spezia, salvo poi entrare e dare un giro di vite alla gara. Ma proprio contro gli Aquilotti si è consumata la scena poco edificante con protagonista Amrabat, che ha lasciato la panchina dopo essere stato sostituito. Prandelli non ha gradito e gli ha preferito Eysseric domenica. Domani dovrebbero tornare entrambi titolari ai lati di Pulgar, la dirigenza ha chiesto a gran voce una reazione.