Cristiano Ronaldo andava espulso: l’arbitro e il Var saranno puniti

Due giorni dopo la partita tra Cagliari e Juventus, continua a far discutere la mancata espulsione di Cristiano Ronaldo per il pericoloso intervento su Cragno. Il Corriere dello Sport di oggi scrive che il designatore Nicola Rizzoli sarebbe pronto a fermare per qualche turno sia Calvarese sia Chiffi, rispettivamente arbitro e addetto al VAR del match della Sardegna Arena. Il direttore di gara (che ha estratto il giallo per CR7) ha sbagliato a non ritenere quello del portoghese un "grave fallo di gioco" e Chiffi avrebbe dovuto richiamarlo alla visione delle immagini: errori aggravati dalla quantità di tempo a disposizione, considerate le cure di cui il portiere dei sardi ha avuto bisogno per riprendere il suo posto tra i pali.