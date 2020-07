Bucchioni: “Turbato dall’ostruzionismo della Soprintendenza. Nuovo allenatore? Rocco ha stoppato tutto, Iachini…”

Enzo Bucchioni, firma del giornalismo sportivo fiorentino, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Bruno, nel corso del “Pentasport”.

Capitolo infrastrutture, dopo lo stop decretato dalla Soprintendenza per il Centro Sportivo di Bagno a Ripoli

Sono sorpreso è dire poco, non dico indispettito come Rocco, ma da cittadino mi domando perché. Abbiamo visto il progetto presentato da Casamonti con rispetto della zona, dell’ambiente circostante. Sono molto garantista per cultura, io dico: se qualcuno avesse voluto fare un grattacielo o qualcosa di impattante sullo sky-line di Firenze avrei capito, ma bischerate come una finestra da spostare o giù di lì: queste sono cose che mi turbano. Se la soprintendenza è turbata dagli alberi io lo sono ancora di più: gli ulivi fanno parte della nostra tradizione, del territorio. Ho l’impressione che ci sia un’attenzione smisurata verso piccoli particolari, mentre in certe situazioni i è girato la testa dall’altra parte, non in Toscana o a Firenze, ma ci sono molti esempi. L’aspetto su cui riflettere è se davvero vogliamo che Commisso vada via senza avere la possibilità di investire.

Il nuovo allenatore?

A me risulta che mentre i manager, Barone e Pradè, erano pronti ad incontrarsi per prospettare le soluzioni tecniche pronti a fare lo screening per fare una scelta: tra Juric, Giampaolo, Di Francesco e probabilmente Jardim. Rocco ha stoppato tutto, per il momento perché Iachini a lui piace, c’è un feeling nato subito tra i due. A Commisso gli ricorda forse sé stesso: l’uomo che si è fatto da solo. L’obiezione che ha sollevato è se quelli che sono in giro sono davvero migliori di Iachini. Poi le vittorie sono state con Lecce e Torino, è vero, ma l’indirizzo di Rocco è sempre stato quello di valutarlo in queste 12 giornate, qualora fosse ripreso il campionato.

Questo calcio è probante per prendere una decisione?

Ho fatto un racconto di quello che è il Rocco-pensiero, poi sedevo dare la mia opinione per costruire una squadra che abbia obiettivi ed ambizioni ben diverse da quelle vissute in questa stagione maledetta. Per come vedo il calcio l’allenatore viene prima degli stessi calciatori, se vuoi costruire un progetto importante investi sull’allenatore, uno alla Benitez, che ti permetta di impostare un percorso di ampio respiro. Fino a qualche mese fa l’input di Rocco era quello di andare a prendere un nome internazionale, il Coronavirus ha cambiato gli scenari, ma c’è da pensare se questi allenatori di alto profilo sono disposti ad aprire un nuovo percorso a Firenze, per quanto in una piazza importante come quella di Firenze. Rocco ha preso la Fiorentina quando era molto indietro, con una montagna di lavoro da fare. Al momento la Fiorentina non può offrire nemmeno l’Europa League.