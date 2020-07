Caos centro sportivo, Commisso spazientito. Casini: “Non è uno stop, servono approfondimenti”

Non è un bel quadro quello che Repubblica Firenze fa oggi su Rocco Commisso. Le osservazioni poste dalla Soprintendenza per la realizzazione del centro sportivo a Bagno a Ripoli lo hanno spazientito. “Ricordo che a settembre scorso – spiega il sindaco Francesco Casini -, quando mi sono incontrato con Commisso, Barone, l’architetto Casamonti e i tecnici del Comune, la sovrintendenza aveva dato il via libera di massima. Non è uno stop definitivo ma questo tempo ulteriore di approfondimento ci servirà per migliorare il progetto”. Il patron viola è in attesa di novità anche sul fronte stadio a Campi Bisenzio, anche dal decreto semplificazioni che potrebbe rendere più agile la strada ma ancora non si può sapere. Intanto ecco quali sono le criticità rilevate.