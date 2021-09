Bucchioni su Vlahovic: “Ho il sospetto che possa avere già l’accordo con un club”

"E se quest’estate Vlahovic non avesse battuto ciglio di fronte alle proposte di alcuni club, perché aveva già un accordo con un altro?"

"La strategia l’ha dettata la Fiorentina perché sanno più cose di noi. Io non sarei uscito così allo scoperto a tre mesi dal calciomercato e sull’unico attaccante che hai in rosa. Ho il sospetto però che quest'esplosione sia dovuta al fatto che dietro a tutta quest'attesa ci possa essere il fatto che Dusan sia già d'accordo con qualche squadra. E se quest’estate Vlahovic non avesse battuto ciglio di fronte alle proposte miliardarie di alcuni club (City, Totthenam, Atletico), perché aveva già un accordo con un altro? Questo avrebbe potuto scatenare la reazione di ieri. Anche il fatto che adesso senza rinnovo il ragazzo guadagnerà 300'000 euro in meno al mese per un anno mi fa riflettere"