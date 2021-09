Biraghi: “Ho sputato sangue per ACF. Vlahovic? A noi interessa sia tranquillo”

L'intervista al capitano viola

"Fascia da Capitano? Ho sempre dato tutto per la Fiorentina, ho sputato sangue per questa maglia. Sono sempre uscito con la maglia sudata dal campo, non mi sono mai risparmiato. Napoli? E' un squadra forte e quest'anno sono riusciti a trovare anche la giusta quadra.Hanno giocatori di qualità, sono i primi della classe. le hanno vinte tutte e ad oggi sono i più forti, sarà difficile. La nostra mentalità. Mettere la pressione all'avversario fin da subito è una delle nostre caratteristiche, il nostro atteggiamento non cambia. Vlahovic? Quello che interessa a noi è che Dusan sia tranquillo e sereno. Che si alleni e giochi come nell'ultimo periodo. Le cose con la società le risolveranno loro, ma non devono intaccare l'armonia dell'ambiente e del giocatore. Sono convinto che questo non accadrà e che le cose si risolveranno"