Bucchioni: “Sarri pista chiusa, Commisso ha bloccato tutto fino alla salvezza”

Il giornalista: "L’ipotesi resta remota, Sarri e il suo procuratore hanno altre idee. Lo vogliono il Tottenham e l'Arsenal"

Bucchioni poi prosegue concentrandosi sull'ipotesi viola: "Pista chiusa, invece, quella che porta alla Fiorentina. Rocco Commisso ha bloccato tutto il mercato per concentrarsi sulla salvezza e ricomincerà a pensare all’allenatore soltanto quando avrà la certezza della serie A. Sarri comunque non è più stato contattato direttamente dai viola dall’autunno scorso e in questi mesi hanno sondato il terreno soltanto degli intermediari. L’ipotesi resta remota, Sarri e il suo procuratore hanno altre idee. Servirebbe un attacco frontale di Rocco con un programma molto ambizioso. Difficilissimo, se non impossibile".