Bucchioni: “Ribery ciambella di salvataggio. Prandelli? Se domani non vince…”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “La gara di domani è complicata ma lo scoglio è superabile e la Fiorentina deve riuscire a farlo, anche perché le gare che seguiranno sono molto impegnative. E’ un’occasione che va colta, l’obiettivo primario deve essere solo la vittoria. Ribery? Il suo recupero è importantissimo non solo per quello che ti può dare tecnicamente ma anche a livello di gruppo, con il suo carisma. Domani può essere la ciambella di salvataggio della Fiorentina. Questa è una squadra che se si potesse mette su un lettino chiamerei uno psicanalista di quelli bravi. Ci sono dei giocatori che non possono essere quelli visti fino ad ora”.

Infine Bucchioni si è espresso sulla posizione di Prandelli: “Se dovesse arriva una sconfitta o un pareggio come quello contro il Parma, l’interrogativo sul suo futuro dovresti portelo. Sarebbe una soluzione dolorosa e non da grande squadra come la Fiorentina, ma la squadra non può tornare a scivolare. Servirebbe un’ulteriore scossa, è quasi inevitabile, il primo a saperlo è lo stesso Prandelli. Secondo me l’intervista a Iachini è uscita in questa settimana non a caso…”.