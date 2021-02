Bucchioni: “Ribery campione, ma deve essere la ciliegina. Se fa tutto lui non ci siamo”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Ribery è un campione assoluto, però certi giocatori funzionano quando sono una sorta di ciliegina, il lusso che ti puoi permettere a fasi alterne. Se deve essere lui a fare tutto quello che non fa la squadra, allora non ci siamo. Ribery ha 38 anni, deve essere quel qualcosa in più. La Samp? Domani mi aspetto una partita complicata, i blucerchiati giocano un calcio molto ranieriano. La Fiorentina comunque ha la rosa per tirarsi fuori da questa situazione, deve farlo”.