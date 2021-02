Bucchioni: “Prandelli è stata la fortuna di Vlahovic. Marzo il mese delle scelte”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole:

Vlahovic? Sta crescendo ed è evidente, vuole arrivare, ha voglia. Negli ultimi tre mesi vedi miglioramenti di partita in partita aldilà dei gol. Nei movimenti, nella capacità di aggredire gli spazi, nel pressing, Sta venendo fuori un bagaglio tecnico importante. Questo ragazzo può arrivare al top. E per questo il percorso da fare è abbastanza lungo. Occorrerà umiltà e credo che l’aver trovato Prandelli sia stata una fortuna per il ragazzo. Ci sono allenatori che vogliono tutto e subito, invece Cesare ha guardato sì all’immediato, ma anche al futuro. Lo sta plasmando e costruendo, come ha fatto già in precedenza con molti giovani. Con Ribery cambia tutto: nei momenti di positività riesce a darti quel qualcosa in più, ma soprattutto aiuta il gruppo nei momenti di difficoltà. Difesa a 4? Se cambi lo spartito questa squadra si perde. E’ il complesso squadra che può scricchiolare se togli loro qualche certezza. Certezze acquisite con una grossa difficoltà. Marzo? E’ il mese delle scelte. Sappiamo che ci sono allenatori che sono stati contattati anche tramite intermediari e c’è qualcuno che aspetterà delle risposte. E’ un mese che anche per lo stesso Prandelli può essere decisivo, ricordiamo che Rocco premia la meritocrazia. Lo scenario è aperto, alla fine del mese mi aspetto di arrivare ad una soluzione