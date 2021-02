Ribery, l’intesa con l’allievo Vlahovic è super. E quella promessa…

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino si parla della ripresa di Franck Ribery. Nell’articolo si analizza come il francese abbia voglia di riprendersi la Fiorentina e come, per farlo, si sia allenato anche giovedì pomeriggio, nonostante Prandelli avesse concesso alla squadra un giorno di riposo. Insieme a lui, in questa sessione fuori programma, Vlahovic. Il «vecchio», e il bambino. Il maestro, e l’allievo, si legge. Tra i due si è creato un feeling speciale tanto che venerdì scorso, durante il match con lo Spezia, al Franchi si udivano forti le grida di incitamento del francese al suo giovane compagno al quale, Ribéry, ha promesso che farà di tutto per aiutarlo a raggiungere quota 15 gol.

