Ceccarini: “Viola pronti a blindare Castrovilli. Sarà un punto di forza del futuro”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, nel suo editoriale per Tuttomercatowb parla anche del futuro che attende il centrocampista della Fiorentina. Ecco quanto scrive in merito alle intenzioni della Fiorentina riguardo la gestione di Castrovilli:

La società viola punta molto su Gaetano Castrovilli e non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire. Sarà infatti uno dei punti di forza del futuro, nonostante per lui gli apprezzamenti non manchino. Già da tempo si lavora ad un possibile rinnovo che porterebbe l’attuale contratto ad una scadenza almeno fino al 2025 con stipendio da giocatore di primissima fascia. Una trattativa che entrerà di nuovo nel vivo quando la Fiorentina sarà in una posizione di classifica più tranquilla.