Castrovilli è tornato a danzare: a Udine cerca conferme

La Gazzetta dello Sport dedica spazio a Gaetano Castrovilli, protagonista anche ieri con le sue parole alla radio. Il suo soprannome, El Castro, si deve alla trovata di un magazziniere di Bari, che sosteneva la somiglianza tra il suo amico ed El Shaarawy. Dopo un girone senza bonus (si parla di fantacalcio), ecco gol e assist contro lo Spezia da subentrante, un bel +4 che però non è il suo risultato migliore. Proprio contro l’Udinese, all’andata, arrivò un +7 frutto di due reti e un passaggio vincente a Milenkovic. Per tiri, è secondo solo a Vlahovic nella rosa della Fiorentina, e adesso è tornato anche il gol. Non aveva mai segnato tanto in una sola stagione. Fantasia al potere.